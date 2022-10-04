مكافحة الإجرام تطيح بمتهم ينتحل صفة ضابط في بغداد

2022/10/04 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من الإطاحة بمتهم انتحل صفة ضابط في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب ضمن منطقة المنصور ببغداد، حيث ضبط بحوزته باجان عسكريان، وجهاز لابتوب نوع دل أسود اللون، و(5) فلاشات ذاكرة، إضافة إلى ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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