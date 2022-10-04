تغريم كيم كارداشيان 1.26 مليون دولار لهذا السبب

2022/10/04 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على خلفية قضية إعلان لعملة رقمية مشفرة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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