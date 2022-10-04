خديجة جنكيز تدعي أن محامي محمد بن سلمان قدم التماسا للقضاء الأمريكي بأن لديه حصانة لأنه رئيسا للوزراء

2022/10/04 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، يوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم التماسا من خلال محاميه بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها ضده في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي حيث قال إن لديه حصانة من الملاحقة القضائية لأنه أصبح رئيسا للوزراء.

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