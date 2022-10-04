وسط ازدحام شديد.. المرور العامة تعلن عن الموقف المروري

2022/10/04 | 10:50 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت مدريرية المرور العامة عن الموقف المروري اليوم الثلاثاء وسط ازدحام شديد شهدته اغلب شوارع العاصمة.

وقالت ان هناك زخما مروريا على سريع البياع باتجاة جامع أم الطبول و عند جسر الطابقين باتجاة الجادرية وسريع الدورة باتجاه معسكر الرشيد وازدحام قوي على جسر 14 رمضان.

واضافت ان تقاطع ملعب الشعب يشهد أيضًا زخمًا مروريًا شديدًا ما أدى إلى تكدس المركبات بطوابير طويلة وكذلك في خروج منطقة الوزيرية وجسر الصرافية وتقاطع جامعة بغداد والمنطقة القريبة من جامع الكيلاني.

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