اليوم ..مباريات مثيرة بدوري ابطال اوروبا

2022/10/04 | 10:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام مساء اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة لدوري ابطال اوروبا بجولة المجموعات الثالثة.

وتجري 8 مواجهات، اهمها استضافة فريق ليفربول الإنكليزي، نظيره رينجرز الأسكتلندي فى العاشرة مساءا على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

ويحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على إنتر ميلان الإيطالي فى قمة نارية في نفس التوقيت على ملعب /غوزيبي مياتزا/ ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويلتقي بايرن ميونخ – فيكتوريا بلزن الساعة 7.45 مساء ..



وبنفس التوقيت يلتقي أولمبيك مارسيليا – سبورتنغ لشبونة .

ويستضيف أياكس الهولندي نابولي الايطالي الساعة 10 مساء ..



وبنفس التوقيت يلتقي بورتو البرتغالي- ليفركوزن الالماني..وكلوب بروج البلجيكي – أتلتيكو مدريد الاسباني..



وفرانكفورت الالماني – توتنهام الانكليزي.

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