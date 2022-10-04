لبنان.. مسلسل اقتحام المصارف يعود مجدداً

2022/10/04 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عاد مسلسل اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف، الثلاثاء، بعد اقتحام مصرفين الأول في مدينة طرابلس شمالي البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

وقالت إن عسكريا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان.



وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

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