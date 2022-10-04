مجموعة قنوات كربلاء الفضائية تطلق مركز

2022/10/04 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية

ولادة جديدة تمثلت بمركز كربلاء

للتدريب والتطوير الذي يعنى بالتدريب

الإعلامي بمفاصله كافة، ويهدف إلى

تطوير وبناء كوادر إعلامية جديدة،

ويشرف على المركز المهندس الاستشار

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