تواصل ارتفاع اسعار النفط العالمية وسط توقعات خفض كبير لانتاج أوبك+

2022/10/04 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن “أوبك+” قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع غداً الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 … Readmore

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