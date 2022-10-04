وفاة الإعلامية المخضرمة ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات

2022/10/04 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الإعلامية المخضرمة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات، وذلك بعد 5 سنوات من وفاة نجلها الشاب المذيع عمرو سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.وكتبت سلوى عاصم شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها في … Readmore

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