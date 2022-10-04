موجة اقتحامات جديدة في بنوك لبنان

2022/10/04 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت ظاهرة اقتحام المصارف اللبنانية لليوم الثاني على التوالي بعد أن شهدت البلاد حوادث جديدة، الثلاثاء، في أعقاب عملية مماثلة، الاثنين، في العاصمة بيروت.

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