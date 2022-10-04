انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

2022/10/04 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 1650 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 يوليو 2022.

وانخفصت العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح بنسبة 6.2% إلى 1618 دولار لكل ألف متر مكعب، علما أن عقود الوقود الأزرق انهت تعاملات أمس عند 1725.3 دولار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

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