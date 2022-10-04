الرافدين: نسبة فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة

2022/10/04 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".

وأضاف، أن "مدة تسديد القرض تصل إلى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".

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