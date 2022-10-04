2022/10/04 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: نسبة فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة
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أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".
وأضاف، أن "مدة تسديد القرض تصل إلى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: نسبة فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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