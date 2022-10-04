الإعمار تستعرض تفاصيل أعمال تأهيل وصيانة طريق بغداد ــ كركوك

2022/10/04 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، عن تفاصيل أعمال تأهيل وصيانة طريق بغداد ــ كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تواصل أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد ـ كركوك"، مبينة أن "المشروع يعدّ أكبر مشاريع صيانة الطرق الخارجية بطول كلي يبلغ نحو 400 كم".

وأضافت، أن "المشروع يندرج ضمن خطط الوزارة لتأهيل الطرق الاستراتيجية الرابطة بين المحافظات، التي تضررت بسبب الأعمال الإرهابية أو نتيجة للحمولات الكبيرة"، مشيرة الى أنه "تم تقسيم الطريق لمقاطع عدة لضمان استمرار العمل فيه بالسرعة الممكنة، وفق المواصفات الفنية المطلوبة حفاظاً على أرواح وسلامة سالكيه من المواطنين".

وأوضحت أن "أعمال الصيانة والتأهيل تشمل تعريض بعض مقاطع الطريق، عبر إجراء أعمال الدفن بطبقات ترابية وفرش طبقات الحصى الخابط وإزالة التشققات والتخددات في مقاطع أخرى، فضلاً عن أعمال القناطر حيث أنجزت حتى الآن 62 قنطرة مع المنهولات في المقاطع التي شملتها أعمال التأهيل الحالية"، لافتة الى أنه "تم إنجاز فرش الاسفلت لمسافات مختلفة الأطوال".

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