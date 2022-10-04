الأمن الوطني يطيح بشبكة مخدرات في بغداد

2022/10/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من اعتقال شبكة مخدرات تاجر أفرادها بــ(36) كغم من مادتي الكريستال والحشيشة في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزه تمكنت من اعتقال شبكة مخدرات تاجر أفرادها بــ(36) كغم من مادتي الكريستال والحشيشة في بغداد".

يتبع ...

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