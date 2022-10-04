بالصور.. العثور على جثة رجل مسن تحت ركام بناية الكرادة

2022/10/04 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تمكنت الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، وفرق الدفاع المدني، من الوصول إلى جثة رجل مسن تحت ركام بناية المختبر الوطني في بغداد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وفرق الدفاع المدني، من الوصول الى جثة رجل مسن تحت ركام بناية المختبر الطبي المنهار بمنطقة الكرادة"، مشيرةً الى أنه "تجري الان بإسناد فرق الطبابة بالحشد عملية انتشال الجثة من تحت الركام".

ومن جانبها ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه " بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، استعانت فرق الدفاع المدني بـ K9 لتحديد موقع من تبقى من الضحايا تحت اطنان الكتل الخرسانية في موقع بناية المختبر الوطني ببغداد".

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