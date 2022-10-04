الاطاحة بـ

2022/10/04 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوزـ امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على شبكة مخدرات في العاصمة بغداد.

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