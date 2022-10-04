موسم جفاف يهدد قرى إقليم كردستان العراق

2022/10/04 | 12:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض إقليم كردستان العراق لموسم جفاف يوصف بالأسوأ في تاريخه، إذ انخفضت المساحات الزراعية نتيجة قلة الأمطار وتراجع منسوب مياه الأنهار، كما تهدد عشرات القرى بالزوال هجرة سكانها إلى المدن.

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