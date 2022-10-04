2022/10/04 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم وبدوافع ارهابية قام بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى– بعقوبة والتي ادت الى مقتل احد المواطنين واصابة اخرين”.

وتابع أن “الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقا لاحكام المادة الثانية / 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرم عن جريمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرم عن جريمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).