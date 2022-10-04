اعتقال شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2022/10/04 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني ان مفارزه تمكنت من اعتقال شبكة مخدرات في بغداد تاجر أفرادها بــ(36) كغم من مادتي الكريستال والحشيشة .

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