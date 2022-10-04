انهاء عمل خدمات شركة “جي فور أس” الأمنية في مطار بغداد الدولي

2022/10/04 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة “جي فور أس” الأمنية انهاء سلطة الطيران المدني خدماتها الامنية والغاء العقد معها لحماية مطار بغداد الدولي اعتبارا من ٣٠ ايلول الماضي مشيرة الى انها غير مسؤولة عن امن المطار حاليا .

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