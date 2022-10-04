2022/10/04 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الصيف والخريف، تكون الفيروسات المرحلية شائعة جدًا بين الأطفال في الولايات المتحدة.أبلغت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع في عدد أمراض الجهاز التنفسي وزيارات إلى غرفة الطوارئ بين الشباب خلال فصل الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر خلال أشهر الخريف.. فيروس معوي يسبب الشلل عند الأطفال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر خلال أشهر الخريف.. فيروس معوي يسبب الشلل عند الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).