كفاءة مصفى كربلاء اقل بـ12% من المفترض.. رفع انتاج البنزين 37% وغاز الطبخ 6%

2022/10/04 | 12:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بفعل وجود ازمة بنزين في العراق وعدم كفاية ما تنتجه المصافي المحلية وان قرابة 45% من البنزين الذي يستهلك يوميًا يتم جلبه عبر الاستيراد، لذا فأن تطلعات العراقيين صوب مصفى كربلاء اقتصرت على مسألة ماسينتجه من بنزين، حيث ستكون الكميات قرابة 9 ملايين لتر يوميًا.

هذي الكمية كانت ستغني عن الاستيراد بالكامل قبل عامين عندما كان العراق يستورد 10 ملايين لتر يوميًا، الا ان الاستهلاك ارتفع في العامين الاخيرين ووصل الى 30 مليون لتر يوميًا، يتم استيراد 15 مليون لتر منه، مايعني ان مصفى كربلاء سينتج كميات بنزين تؤدي لتخفيض الاستيراد بنسبة 60% فقط.

من المعروف في قطاع التصفية، أن برميل النفط الواحد ينتج 73 لترًا من البنزين، وبما ان الطاقة التكريرية لمصفى كربلاء تبلغ 140 الف برميل يوميًا، فهذا يعني يجب أن ينتج المصفى اكثر من 10.22 مليون لتر يوميًا، الا انه سينتج 9 ملايين لتر يوميًا فقط، مايعني ان المصفى سيعمل بكفاءة تبلغ 88% فقط.

يقول مدير مصفى كربلاء محمد فزاع ان المصفى “سينتج 1500 متر مكعب من غاز الطبخ يوميا وبمواصفات عالمية وبكمية تكفي حاجة كربلاء والنجف، وقد يفيض عن حاجتهما، خلال الربع الأول من العام المقبل، وتحديدا في الشهر الثالث”.

وأوضح أن “المصفى أنشئ على عمق تصفية بحدود 80 بالمئة لإنتاج أكبر كمية من مادة البنزين الذي يحتاجه البلد والمواطنين، وسيبلغ الإنتاج 9 ملايين لتر يومياً، إضافة إلى إنتاج النفط الأبيض، وبنزين الطائرات، والكاز أويل، والنفط الأسود، والوقود الثقيل”.

وتابع فزاع، أن “جميع وحدات المصفى مصّممة على العمل دفعة واحدة، أما طاقاتها فإنها تزيد تدريجيا حتى تنتهي إلى الطاقة الكاملة”، مبيناً أن “إنتاج البنزين سيكون في البدء 60 بالمئة، ثم يرتفع الإنتاج حسب الظروف التشغيلية، كون المصفى جديد ويجب الحذر عند زيادة طاقته”، مؤكداً أن “إنتاج البنزين سيصل إلى أبعد نقطة في العراق”.

ينتج العراق اكثر من 2.2 مليون طن سنويًا، وبحسب التصريحات ان 80% من الانتاج يغطي الحاجة المحلية فهذا يعني انه يتم تصدير قرابة 440 الف طن سنويًا، فيما تم تصدير 144 الف طن في عام 2017 وهي بداية تحول العراق الى مصدر للغاز المسال.

بانتاج 1500 متر مكعب من غاز الطبخ يوميًا عبر مصفى كربلاء، فهذا يعني انه سيتم انتاج قرابة 550 الف متر مكعب سنويًا، اي قرابة 164 الف طن، ماسيرفع الانتاج الكلي للغاز المسال “الطبخ” بنسبة 6%، ويرفع انتاج البنزين بنسبة 37%.

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