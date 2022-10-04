2022/10/04 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IMdWjZEe6Zk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخطوة المقبلة لـ ايران في العراق .. التقدم العسكري البري !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخطوة المقبلة لـ ايران في العراق .. التقدم العسكري البري !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).