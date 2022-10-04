ترامب يتقدم بشكوى ضد سي ان ان بتهمة التشهير ويطالب بتعويض كبير

2022/10/04 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى الاثنين ضد محطة سي أن ان التلفزيونية متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى ان يترشح لولاية جديدة في 2024 مطالبا إياها بعطل وضرر قدره 475 مليون دولار.ويرى الجمهوري الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا أن سي ان ان […]

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