تحذير من فيروس جديد يطبخ على نار هادئة

2022/10/04 | 12:36 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف الخبراء فيروسا يعيش في القردة الإفريقية لديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى حدوث الجائحة التالية

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