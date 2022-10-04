جنايات ذي قار: الإعدام بحق مجرم اشترك بتفجير سيارة مفخخة في ديالى

2022/10/04 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:أن […]

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