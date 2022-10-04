اخراج اخر جثة من بناية المختبر الوطني (فيديو)

2022/10/04 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استخرجت فرق الدفاع المدني، اخر جثة من بناية المختبر الوطني وسط بغداد.

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