تعرف على أسباب وعلاج حصوات الكلى

2022/10/04 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاج الحصوات الصغيرة بالأدوية التي تساعد على إرخاء العضلات في المسالك البولية.

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