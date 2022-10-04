وزير الموارد: لا تخصيصات مالية لمواجهة الشح المائي حتى الآن

2022/10/04 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية عن أنه لم يتم حتى الآن تخصيص مبالغ لمواجهة الشح المائي في البلاد، مشيرةً إلى أن أولوياتها للصيف المقبل، ستكون تأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية للمواطنين بالدرجة الأولى.

وقال وزير الموارد مهدي الحمداني، إن "مؤشرات هطول الأمطار، ما تزال حتى الآن لا تبشر بخير، ما يؤكد دخول العراق بموسم جفاف للعام الرابع على التوالي وهو ما لم يحصل له منذ العام 1930"، منوهاً بأن "كل المؤشرات العالمية تؤكد أن الأمطار إن هطلت الآن، فسوف تختفي العام المقبل".

وأضاف، أن "أولوية وزارته للموسم الصيفي المقبل، ستكون تأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية للمواطنين ثم توفيرها للزراعة والصناعة"، كاشفاً عن "وجود تأخير كبير بإجراءات مواجهة الشح المائي، بسبب عدم تخصيص أية مبالغ له حتى الآن".

ودعا الحمداني، إلى "تنفيذ الإجراءات التي دعت لها وزارته وأهمها تقنين الاستهلاك وتقليل المساحات الزراعية وزيادة غلة الدونم بالمساحات المعتمدة لاسيما ضفاف الأنهر".

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