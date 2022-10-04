السجن لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة بيع وشراء الاثار على مواقع التواصل الاجتماعي

2022/10/04 | 13:18 - المصدر: وكالة خبر

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة بيع وشراء الاثار على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان القي القبض عليه وبحوزته قطعتين من الاثار كان يروم بيعها لاحد الاشخاص بمبلغ (200) الف دولار امريكي بعدما تم الاتفاق على مكان الاستلام في منطقة الاعظمية”.

وأضاف أن “الحكم بحق المدان يأتي وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من قانون العقوبات”.

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