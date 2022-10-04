جرار زراعي ينهي حياة شاب في ديالى

2022/10/04 | 13:18 - المصدر: وكالة خبر

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توفي شاب جراء سقوط جرار زراعي كان يقوده في نهر اروائي في محافظة ديالى .

وقال مصدر بالشرطة ان شابا يقود جرارا زراعيا باطراف قرية التحويلة التابعة الى الخالص شمال بعقوبة لقي مصرعه بعد سقوط الجرار الذي كان يقوده في نهر الخالص الاروائي .

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