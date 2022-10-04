البحرية الايرانية تعلن إنشاء مركز للأمن البحري المشترك بين إيران وعُمان وباكستان

2022/10/04 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، بأنه سيتم إنشاء مركز الأمن البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان.وقال الأميرال شهرام إيراني، في تصرح، خلال حفل اليوم العالمي للملاحة البحرية يوم الاثنين، أن ثلاث مدمرات إيرانية … Readmore

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