مـاسك لزيليـنسكي: مـا زلت أؤيد أوكرانيا بشدة لكنني مقتنع بأن التصعيد الهائل للحرب غير مبرر

2022/10/04 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حثه على تجنب تهديد العالم كله بسبب الصراع مع روسيا، وسط سلسلة من حرب تغريدات اشتعلت بين الطرفين.وجاء في تغريدة إيلون ماسك عبر “تويتر” في رد على تغريدة … Readmore

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