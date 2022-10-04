(بغداد اليوم) تكشف الجهة المتورطة بقتل صحفية مقربة من حزب العمال بالسليمانية

2022/10/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مقتل كاتبة وصحفية مقربة من حزب العمال في السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المخابرات التركية نفذت عملية قتل كاتبة وصحفية مقربة من حزب العمال الكردستاني في منطقة بختياري بمحافظة السليمانية".

وتابع: "السيدة هي صحفية كردية تعمل في صحيفة مقربة من أحدى المنظمات التابعة فكريا لحزب العمال الكردستاني"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة التفاصيل كاملة، وستعود لأجهزة الكاميرات".

وفي وقت سابق، افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، بمقتل سيدة مقربة من حزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية.

وقال المراسل، إن "كاتبة وصحفية مقربة من حزب العمال الكردستاني قتلت بهجوم مسلح في منطقة بختياري بمحافظة السليمانية".

واوضح، أن "الشرطة طوقت مكان الحادث لكشف ملابسات الجريمة".

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