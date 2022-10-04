اقتحامات المصارف اللبنانية تعود مجدداً.. مقتحم احد البنوك يحمل سلاحاً نارياً (فيديو)

2022/10/04 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اعمال اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف تعود مجددا، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مصرفين الأول في مدينة طرابلس بشمال البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع.

وأظهر مقطع فيديو، مقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة اللبنانية وهو يحتجز الرهائن حاملا مسدسا ناري.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين عبر تويتر، وتابعته (بغداد اليوم)، أن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على أثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان.



وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

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