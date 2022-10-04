2022/10/04 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء 10/04/2022، عن انتشال اخر جثة من...

ظهرت المقالة الدفاع المدني ينتشل آخر جثة لضحايا انهيار مبنى الكرادة وينهي أعمال البحث أولاً على المسلة.

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