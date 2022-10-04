الإعدام لإرهابي فجر مفخخة في ديالى

2022/10/04 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء 10/04/2022، حكما بالإعدام بحق مجرم...

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