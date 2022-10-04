السعودية تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

2022/10/04 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت المملكة العربية السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا بنيوم العام 2029.

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