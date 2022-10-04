أميركي وفرنسي ونمساوي يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

2022/10/04 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إحدى اللجان في جوائز نوبل، الثلاثاء، عن فوز ثلاثة علماء من فرنسا والولايات والمتحدة والنمسا بجائزة نوبل للفيزياء.

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