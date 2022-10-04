برلماني يكشف عن هدر للمال العام بقرابة مليار دولار على شركة كورك

2022/10/04 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عقيل الفتلاوي اليوم الثلاثاء، عن وجود هدر للمال العام بقرابة مليار دولار على شركة كورك.

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