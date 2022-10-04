عداء يتوقف قبل خط النهاية لسبب غريب

2022/10/04 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

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فاجأ عداء ماراثون إسباني يدعى لويس أوجستين ايسكريشي متابعي نصف ماراثون ألكوديا عندما توقف قبل خط النهاية لسبب غريب .وبررت وسائل الإعلام سبب توقف العداء لويس أوجستين لاحقاً وهو رغبته في عدم تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في السباق كي يتسنى له الحصول على جائزة الـ150 يورو الإضافية في النسخة المقبلة .ويلجأ رياضيو الماراثون إلى هذا النوع من التحايل على اللوائح، من أجل عدم وصول أرقامهم إلى مستويات يصعب تحطيمها لاحقاً، ما يحرمهم من المكافآت الإضافية المخصصة لتحطيم الأرقام القياسية.

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