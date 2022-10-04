رغم الأزمة الراهنة.. أكبر شركة طاقة ألمانية تعلن عزمها التخلي عن الفحم بحلول 2030

2022/10/04 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة “RWE”، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخلى عن طاقة الفحم بحلول عام 2030 حيث تتطلع ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وقال الرئيس التنفيذي ماركوس كريبير في مؤتمر صحفي: “التخلص التدريجي من الفحم هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف حماية المناخ في البلاد”.

وأضاف: “نحن، بصفتنا RWE، نقدم مساهمة كبيرة في هذا المجال، سننهي توليد الطاقة من الفحم في عام 2030”.

المصدر: أ ف ب

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