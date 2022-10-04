2022/10/04 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض موكب محافظ بابل لحادث سير مروع (صور) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض موكب محافظ بابل لحادث سير مروع (صور)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض موكب محافظ بابل لحادث سير مروع (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).