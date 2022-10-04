محافظ ذي قار :وصول تعزيزات أمنية إلى الناصرية واعتقال 30 مخرباً

2022/10/04 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، وصول تعزيزات امنية إلى مدينة الناصرية في الوقت الذي اعتقل فيه 30 “مخرباً” من المتورطين بأحداث الشغب مساء الإثنين.وقال المحافظ في بيان […]

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