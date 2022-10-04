2022/10/04 | 14:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: مروة الخفاجي أثبتت المأسي الأخلاقية والمالية والدبلوماسية و… إنهيار سياقات الدولة،...

ظهرت المقالة رهط الطير..



في حضرة السيد العراق أولاً على المسلة.

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