ترامب يتقدم بشكوى ضد سي ان ان بتهمة التشهير ويطالب بتعويض قدره 475 مليون دولار

2022/10/04 | 14:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى الاثنين ضد محطة سي أن ان التلفزيونية متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى ان يترشح لولاية جديدة في 2024 مطالبا إياها بعطل وضرر قدره 475 مليون دولار.ويرى الجمهوري الذي بات يتناول علنا … Readmore

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