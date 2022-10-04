مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد

2022/10/04 | 14:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان: أن “مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب ضمن منطقة المنصور … Readmore

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