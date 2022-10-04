2022/10/04 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E8frfJHRagw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدر الطعام لا يقل خطورة عن هدر المال العام ويعتبر جريمة انسانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدر الطعام لا يقل خطورة عن هدر المال العام ويعتبر جريمة انسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).