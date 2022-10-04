’طخماخ’ على الرأس و’بلوكة’ على الصدر.. اعتقال قاتلة لزوجها في الديوانية

2022/10/04 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

اعلنت مديرية مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على امرأة قتلت زوجها بواسطة (بلوكة).

وقال قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حال الاستخبار عن مقتل مواطن يبلغ من العمر 35 سنة في قضاء الشامية (قرية العتيجه) تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وجمع المعلومات"، مؤكداً أن "قوة من مكتب مكافحة الاجرام في الشامية بأمرة مدير مكافحة الاجرام العميد هادي البيضاني فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين قد تمكنت من كشف الجريمة وإلقاء على زوجة المجنى عليه بعد مجابهتا بالادله والبراهين حيث اعترفت بقتل زوجها بسبب خلافات عائلية".

وأشار مطلك إلى أن "المتهمة قامت بتنفيذ جريمتها مستغلة نوم الضحيه وضربة بواسطة مطرقة من الخشب (طخماخ) ثلاثة ضربات على راسه وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قامت بضربه بواسطة (بلوكة) على صدره حتى فارق الحياة"، مبيناً انه "تم تصديق اقوالها قضائيا وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث".

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