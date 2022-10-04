اخلاء مبنى مركز صحي في الكاظمية خوفا من انهيار البناية

2022/10/04 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت حالة اخلاء مبنى المركز الصحي لطب الاسنان في الكاظمية، اليوم الثلاثاء، خوفا من انهيار البناية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "تم اعلان حالة اخلاء مبنى المركز الصحي لطب الاسنان في منطقة الكاظمية ببغداد".

وخلال اقل من شهرين فجعت عوائل عديدة نتيجة فقدان ذويها في حوادث مشابهة ابرزها انهيار مبنى المختبر الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد، والذي اودى بحياة اربعة اشخاص انتشلت جثثهم من تحت الركام، ومزار "القطارة" في محافظة كربلاء.

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